(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Mi hail”.è furiosa. Questo almeno è quello che dicono i tabloid britannici che hanno già potuto visionare la biografia della modella statunitense pronta all’uscita il prossimo 19 ottobre. L’uomoto di molestie sarebbe il musicistache durante la realizzazione del video Blurredl’avrebbe molestata toccandole il“con entrambe le mani” ma senza permesso. Il video finito sottoè stato girato otto anni fa nel 2013 e oggi non possiamo più vederlo su Youtube (se ne può ascoltare una versione audio senza immagini) perché violò i termini di servizio del sito. Nel video assieme a, il rapper TI e Pharrell Williams recitavano le tre ...

Emily Ratajkowski accusa Robin Thicke: "Mi ha toccato il seno sul set del videoclip di 'Blurred Lines'" - Tutto quello che c'è da sapere su Robin Thicke, il cantante accusato da Emily Ratajkowski - Emily Ratajkowski ha accusato Robin Thicke di molestie - 'Mi ha preso da dietro i seni...': le accuse choc della #Ratajkowski #molestie - Emily Ratajkowski ha accusato Robin Thicke di molestie

Dalla carriera nel mondo musicale alle accuse di molestie da parte di: tutto quello che c'è da sapere su Robin Thicke Robin Thicke è un cantante e produttore discografico statunitense il cui nome è balzato agli onori delle cronache nel 2021 per un ...Molestata dal cantante Robin Thicke. È la pesante rivelazione, che emerge dell'autobiografia " My body " di, diffusa alla vigilia della pubblicazione. Nel libro la modella racconta di essere stata palpeggiata dal cantante durante le riprese di un video musicale. Una molestia confermata da ...Emily Ratajkowski contro Robin Thicke: molestie sul set del video di Blurred Lines? Ecco cosa ha dichiarato la modella nel libro "My body" ...Emily Ratajkowski Robin Thicke: la modella nel suo nuovo libro ha accusato il cantante di averla palpeggiata sul set del video musicale Blurred ...