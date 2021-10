Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5s è momento della semina” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Pd festeggia, il M5s riflette e Salvini fa autocritica (parlando per la coalizione). Quando le proiezioni hanno iniziato a delineare i primi risultati delle elezioni amministrative, le agenzie hanno battuto le parole del segretario della Lega, che ha preferito non attendere dati certi, anche perché la tendenza è già abbastanza chiara ovunque: per il centrodestra non è andata bene. “Sono Contento di essere il primo a commentare, sono abituato a metterci la faccia e non a dare colpe agli altri – ha detto Salvini – Il primo commento è sull’affluenza: la maggior parte non ha votato. È per me e tutti un’autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private“. Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Pd festeggia, il M5s riflette efa autocritica (parlando per la coalizione). Quando le proiezioni hanno iniziato a delineare i primi risultati delle elezioni amministrative, le agenzie hanno battuto le parole del segretarioLega, che ha preferito non attendere dati certi, anche perché la tendenza è già abbastanza chiara ovunque: per il centrodestra non è andata bene. “Sononto di essere il primo a commentare, sono abituato a metterci la faccia e non a dare colpe agli altri – ha detto– Il primo commento è sull’affluenza: la maggior parte non ha votato. È per me e tutti un’autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private“.: “in ...

