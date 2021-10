Tu si que vales, Belen Rodriguez ai giudici “Voi siete…” (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella serata di sera, sabato 2 ottobre 2021, è andata in onda su Canale 5 una nuova divertente ed emozionante puntata con uno dei programmi Mediaset più seguiti del fine settimana ovvero Tu si que vales. Una puntata molto speciale nel corso della quale la bellissima conduttrice televisiva, modella e showgirl argentina Belen Rodriguez ha tenuto un bellissimo discorso di ringraziamento rivolto ai cinque giudici ovvero Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Quelle espresse dalla Rodriguez sono state delle bellissime parole che hanno commosso e soprattutto stupito tutti. Belen Rodriguez ringrazia i cinque giudici di Tu si que vales La nuova puntata di Tu si que vales trasmessa nella ... Leggi su cityroma (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella serata di sera, sabato 2 ottobre 2021, è andata in onda su Canale 5 una nuova divertente ed emozionante puntata con uno dei programmi Mediaset più seguiti del fine settimana ovvero Tu si que. Una puntata molto speciale nel corso della quale la bellissima conduttrice televisiva, modella e showgirl argentinaha tenuto un bellissimo discorso di ringraziamento rivolto ai cinqueovvero Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Quelle espresse dallasono state delle bellissime parole che hanno commosso e soprattutto stupito tutti.ringrazia i cinquedi Tu si queLa nuova puntata di Tu si quetrasmessa nella ...

Advertising

MediasetPlay : Il sabato sera più amato dagli italiani ?? Oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, no… - maniconio : Roshelle ad Amici Roshelle al Gfvip Roshelle a Ballando con le stelle Roshelle a Tale e Quale Roshelle su Scherzi a… - __LittleSun : Sono fan di Giulia, ma non seguo Tu si que vales perché proprio non mi piace come programma. A me annoia ?? Seguo am… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Il sabato sera più amato dagli italiani ?? Oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, non perd… - CaffeFou : 'Se sbagli, lo uccidi'. Attimi di paura a Tu si que vales #amici21 #gfvip -