Torino, Cairo: «Dominato nel primo tempo, gli infortuni hanno fatto la differenza»

Cairo dopo il derby con la Juve: «Dominato a tratti, meritavamo di più». Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il derby Torino-Juve. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport. «Sono naturalmente dispiaciuto per questo risultato che non meritavamo affatto ma sono anche soddisfatto dei progressi del Toro, di come abbiamo giocato e di come stiamo crescendo. Complessivamente anche stavolta abbiamo giocato molto bene, con addirittura un nostro primo tempo che è stato eccellente. Nei primi 45 minuti abbiamo davvero Dominato. È stato davvero un peccato, perché complessivamente meritavamo certamente molto di più. Alla lunga la differenza ...

