Inzaghi fa quattro cambi tutti insieme e l’Inter vince in rimonta col Sassuolo

Sassuolo-Inter. Quattro cambi tutti insieme e l'Inter ha rimontato il gol di svantaggio nei confronti del Sassuolo. Serata di gloria per Simone Inzaghi che al 57esimo era sotto di un gol. Poi, fuori Calhanoglu, Dumfries, Bastoni e Correa; dentro Vidal, Darmian, Dimarco e soprattutto Dzeko. Il bosniaco ha cambiato il match. Prima un gol di testa su splendido cross di Perisic e poi si è conquistato un rigore su uscita azzardata di Consigli che gli è franato addosso. Nel primo tempo, Sassuolo avanti con rigore di Berardi e poi Handanovic graziato per un contatto fuori area con Defrel. Sassuolo che ha dominato per poco meno di un'ora. L'Inter sale a 17 punti, a uno dal ...

