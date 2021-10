Serie A | assemblea su format campionato e Dazn

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il prossimo giovedì 7 ottobre 2021, presso la Sala Conferenze della nuova sede di Lissone (MB), i club diA si ritroveranno inper discutere di unadi delicate questioni in ottica futura. L’appuntamento è previsto per le 9 in prima convocazione e, occorrendo, alle 11 in seconda convocazione. Come riportato da L'articolo

Da ieri è infatti suo il peggior bilancio di sempre nella storia dellaA: 245,6 milioni di passivo, approvati dal Consiglio e in attesa dell'ok formale dell', in programma entro la ...Per avere delle interlocuzionie concrete serve tempo e anche chiarezza sulla posizione dell'...elaborati dal gruppo di giuslavoristi 'progressisti e democratici' e votati dall'dei ...Il prossimo giovedì 7 ottobre 2021, presso la Sala Conferenze della nuova sede di Lissone (MB), i club di Serie A si ritroveranno in assemblea per discutere di una serie di delicate questioni in ottic ...Gli effetti della pandemia sui conti dell'Inter sono devastanti. A dimostrarlo è l'ultimo bilancio approvato ieri dal cda nerazzurro.