Emanuele Macaluso | un riformista con gli occhi di sindacalista

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il testo dell’intervento svolto in occasione dell’iniziativa “. Una vita nella sinistra” promossa da Senatori Pd, Deputati Pd e Fondazione Gramsci il 1 ottobre 2021 presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica. La prima esperienza politica diè stata quella da. Nei primi anni del dopoguerra, quandoera poco più che un ragazzo, a Caltanissetta prima e poi come segretario regionale della Sicilia, nella Cgil unitaria, al fianco dei contadini e degli zolfatari, dei muratori e degli impiegati, come di tutti i lavoratori e le lavoratrici, nelle lotte per la terra, per il lavoro, per un salario decente, per i diritti e le condizioni di vita, per la legalità, in un territorio dove la presenza violenta della Mafia si faceva sentire ogni giorno, spesso ...