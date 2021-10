Corteo a Milano con Greta Thunberg: orari e percorso del Student Strike for Future (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano - E' in programma questa mattina, venerdì 1 ottobre, la manifestazione a chiusura su Youth4climate , l'evento che per una settimana ha portato giovani di tutto il mondo a Milano per ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 1 ottobre 2021)- E' in programma questa mattina, venerdì 1 ottobre, la manifestazione a chiusura su Youth4climate , l'evento che per una settimana ha portato giovani di tutto il mondo aper ...

Advertising

borghi_claudio : Il corteo #NoGreenPass in Ticinese a Milano era molto grande. A parte qualche personaggio sospetto in testa al cort… - borghi_claudio : Altra possibilità: siete fra i molti che erano in corteo ieri a Milano, arrabbiati perché la stampa vi ignora o vi… - Tg3web : Anche questo sabato i No Green Pass sono scesi in strada. Momenti di tensione al corteo di Milano, piena per metà p… - Affaritaliani : In corteo per un futuro green In marcia con Greta e Vanessa - messveneto : “Il clima cambia, il sistema no”: Greta Thunberg in piazza al castello Sforzesco di Milano: Moltissimi giovani al c… -