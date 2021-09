Indagine Quaeris su gioco d'azzardo, per italiani più informazione e contrasto a illegalità (Di giovedì 30 settembre 2021) Più informazione che divieti, più misure contro l'illegalità, e ricorso all'introduzione di controlli e registri per contrastare la ludopatia. Sono queste le opinioni del campione intervistato da ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Piùche divieti, più misure contro l', e ricorso all'introduzione di controlli e registri per contrastare la ludopatia. Sono queste le opinioni del campione intervistato da ...

Advertising

zazoomblog : Indagine Quaeris su gioco d’azzardo per italiani più informazione e contrasto a illegalità - #Indagine #Quaeris… - TV7Benevento : Indagine Quaeris su gioco d'azzardo, per italiani più informazione e contrasto a illegalità... - italiaserait : Indagine Quaeris su gioco d’azzardo, per italiani più informazione e contrasto a illegalità - fisco24_info : Indagine Quaeris su gioco d'azzardo, per italiani più informazione e contrasto a illegalità: Più informazione che d… - zazoomblog : Marasco (Logico): Indagine Quaeris conferma che ludopatia si combatte insieme - #Marasco #(Logico): #Indagine… -