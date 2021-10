Giovane muore nel 2017 per una buca a Montesacro | sette indagati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 ottobre 2021) – Un, Davide Curcio di 23 anni, la notte del 10 giugnotransitava acon la Honda Sh 300 e, per unasull’asfalto, veniva sbalzato dalla sella finendo contro una Mercedes lì parcheggiata. Ilè morto e, a conclusione delle indagini,persone risultano oggi indagate in relazione al reato di “omicidio stradale”. Nella strada erano in corso dei lavori per un allaccio idrico, ma laaperta per eseguire i lavori non era, a quanto pare, opportunamente protetta o segnalata. Fra ifigurano tre funzionari municipali, oltre ai tecnici della ditta appaltatrice.