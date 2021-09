"Furto turco" con l'Atletico, magra consolazione per il Milan: stangata-Uefa sull'arbitro Cakir (Di giovedì 30 settembre 2021) Già, quello subito dal Milan in Champions League contro l'Atletico Madrid è stato un sostanziale Furto, in particolare per quel rigore in pieno recupero confermato dal Var. Rigore inesistente: il fallo di mano di Kalulu, infatti, era procurato da un precedente fallo di mano dall'avversario. Un clamoroso disastro arbitrale. Che non è piaciuto neppure ai vertici dell'Uefa. Infatti, si apprende che l'arbitro turco Cakir verrà fermato dai vertici del calcio europeo: l'Uefa ha ammesso che il penalty assegnato agli spagnoli era inesistente e che la collaborazione tra Cakir e il varista Bitigen è stata scarsa e decisamente improduttiva. Dunque, entrambi verranno sospesi. Certo, per il Milan una magra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Già, quello subito dalin Champions League contro l'Madrid è stato un sostanziale, in particolare per quel rigore in pieno recupero confermato dal Var. Rigore inesistente: il fallo di mano di Kalulu, infatti, era procurato da un precedente fallo di mano dall'avversario. Un clamoroso disastro arbitrale. Che non è piaciuto neppure ai vertici dell'. Infatti, si apprende che l'verrà fermato dai vertici del calcio europeo: l'ha ammesso che il penalty assegnato agli spagnoli era inesistente e che la collaborazione trae il varista Bitigen è stata scarsa e decisamente improduttiva. Dunque, entrambi verranno sospesi. Certo, per iluna...

Advertising

emanuelelandi5 : @Nino_TheBest Non era il turco era per ricordare un altro furto che ci hanno fatto - RompiballeI : @markorgull Concordo al 100%! Stamattina leggo solo critiche a Florenzi, da presunti allenatori da tastiera con pat… - Alemilanista86 : Furto con scasso clamoroso turco di merda devi fare una brutta fine - leonardelezi6 : @PinoVaccaro77 L'inter si e ravvivata quando un certo turco, sbandierato come furto al milan, e uscito dal campo... -