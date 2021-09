Celine Dion, un film sulla vita e la carriera sotto la regia di Irene Taylor (Di giovedì 30 settembre 2021) Celine Dion – Photo By Alix MalkaIn produzione il documentario che celebra l’incredibile storia pubblica e privata di una delle voci più straordinarie della musica mondiale È appena entrato in produzione il documentario sulla vita e sulla carriera di una delle voci più straordinarie del panorama mondiale, Celine Dion, annunciato dalla Premium Content Division di Sony Music Entertainment (SME), in partnership con SME Canada e Vermilion films, con la regia della nominata all’Oscar Irene Taylor. Il documentario sarà il film definitivo su una delle performer più riconoscibili, rispettate e di successo di tutta la musica pop. Realizzato con la partecipazione e il supporto ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 settembre 2021)– Photo By Alix MalkaIn produzione il documentario che celebra l’incredibile storia pubblica e privata di una delle voci più straordinarie della musica mondiale È appena entrato in produzione il documentariodi una delle voci più straordinarie del panorama mondiale,, annunciato dalla Premium Content Division di Sony Music Entertainment (SME), in partnership con SME Canada e Vermilions, con ladella nominata all’Oscar. Il documentario sarà ildefinitivo su una delle performer più riconoscibili, rispettate e di successo di tutta la musica pop. Realizzato con la partecipazione e il supporto ...

