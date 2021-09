Le bimbe di Conte e la bellezza in politica. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 29 settembre 2021) È stata rubricata nella sezione folklore e rapidamente archiviata. Forse invece merita di tornarci su con qualche attenzione perché può diventare la nuova frontiera della comunicazione politica. A parti invertite, però: non dal leader alla base ma da questa al Capo. Una dimensione che non si nutre di ragionamenti o di analisi che spaccano il capello in quattro per stabilire un’adesione a questo o a quell’altro. Piuttosto una partecipazione emotiva, sentimentale, sfacciatamente sexy e non priva di nuances erotizzanti. Qualcuno se lo ricorderà. In giro elettorale in Calabria, precisamente tra Corigliano e Rossano Calabro, Giuseppe Conte è stato apostrofato da una fan con un “Quanto sei bòno” e poi dalla stessa o un’altra non importa “Vorrei essere al posto della tua fidanzata”. Ora è noto che l’ex premier faccia dell’eleganza una sua caratteristica e che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) È stata rubricata nella sezione folklore e rapidamente archiviata. Forse invece merita di tornarci su con qualche attenzione perché può diventare la nuova frontiera della comunicazione. A parti invertite, però: non dal leader alla base ma da questa al Capo. Una dimensione che non si nutre di ragionamenti o di analisi che spaccano il capello in quattro per stabilire un’adesione a questo o a quell’altro. Piuttosto una partecipazione emotiva, sentimentale, sfacciatamente sexy e non priva di nuances erotizzanti. Qualcuno se lo ricorderà. In giro elettorale in Calabria, precisamente tra Corigliano e Rossano Calabro, Giuseppeè stato apostrofato da una fan con un “Quanto sei bòno” e poi dalla stessa o un’altra non importa “Vorrei essere al posto della tua fidanzata”. Ora è noto che l’ex premier faccia dell’eleganza una sua caratteristica e che ...

Lorenzo_Marwi : @lucabattanta Non ci credo ma anche fosse, hanno perso gran parte dei vecchi elettori (-EU ) e hanno guadagnato le bimbe di Conte. - silviadolphin : @ildelfinogiulio Ma io mica posso leggere queste notizie così di prima mattina eh?! Se ti azzardi a fare un festone… - borrillo62 : RT @PaoloBorg: E per la serie 'cose inutili da fare durante una giornata' ho letto l'intervista a Conte uscita su @LaStampa L'unico picco… - Gianna47428351 : certo che le bimbe di Conte hanno fiuto!!!! - EdiDecarolis : @marieta99044909 Lo hai visto? Hai coraggio io non ce la faccio poi quella voce ...... bimbe di Conte scusate Ma a me fa schifo -