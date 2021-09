Colivicchi (Anmco): "Controllo colesterolo arma per ridurre mortalità cardiovascolare" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. - "Il Controllo del colesterolo e il raggiungimento dei valori target sono le armi più efficaci per ridurre la mortalità cardiovascolare e migliorare in modo significativo la qualità ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. - "Ildele il raggiungimento dei valori target sono le armi più efficaci perlae migliorare in modo significativo la qualità ...

Advertising

italiaserait : Colivicchi (Anmco): “Controllo colesterolo arma per ridurre mortalità cardiovascolare” - TV7Benevento : Colivicchi (Anmco): 'Controllo colesterolo arma per ridurre mortalità cardiovascolare'... - fisco24_info : Colivicchi (Anmco): 'Controllo colesterolo arma per ridurre mortalità cardiovascolare': 'Il controllo del colestero… - giornaleradiofm : Salute: Salute: Colivicchi (Anmco), 'controllo colesterolo arma per ridurre mortalità cardiovascolare': Roma, 29 se… - zazoomblog : Salute: Colivicchi (Anmco) controllo colesterolo arma per ridurre mortalità cardiovascolare - #Salute: #Colivicchi… -