Catasto | Draghi annuncia revisione ma non ci sarà riequilibrio | i proprietari di immobili di pregio continueranno a pagare poco

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Chi possiededinei centri storici può tirare un sospiro di sollievo: non dovràtasse commisurate al valore delle sue seconde e terze case. Mentre chi paga troppo rispetto al valore di mercato si metta l’animo in pace: non cambierà nulla. Perché la riforma delsi farà,Mario, ma solo per “andare a fondo al problema” che “l’Italia geografica è più grande dell’Italia catastale”. Insomma: l’obiettivofar emergere glicosiddetti fantasma, quelli non accatastati nonostante siano ovviamente ben visibile all’occhio (e al satellite). Per gli altri “il governo si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale: nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno“. E’ questo, dunque, il punto di ...