Quirinale: Renzi, 'Draghi al Colle? Troppo presto per parlarne' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Draghi al Quirinale? Troppo presto per parlarne. Draghi è un grandissimo premier, sarebbe un grandissimo presidente della Repubblica e lo sarebbe anche ai vertici Ue. Ancora è Troppo presto". Così Matteo Renzi a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.

