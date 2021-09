Parigi-Roubaix 2021: il percorso ai raggi X e tutti i settori in pavé (Di martedì 28 settembre 2021) Questa domenica, dopo due anni e mezzo, finalmente tornerà la Regina delle Classiche, vale a dire la Parigi-Roubaix. La più prestigiosa tra tutte le gare in linea si snoderà lungo un percorso di 257 chilometri, il quale comprende ben 30 tratti di pavé. Come al solito, dunque, parliamo di una gara veramente dura, la quale, peraltro, potrebbe risultare ancor più aspra del solito se, come sembra, dovesse piovere. I tratti di pavé più duri in assoluto, come da tradizione, saranno la Foresta di Arenberg, che i corridori imboccheranno al chilometro 162, Mons-en-Pévèle, ben 3000 metri di pavé che inizieranno al chilometro 209,1, e il Carrefour de l’Arbre, il quale verrà affrontato dagli atleti al chilometro 240,5 e potrebbe rivelarsi l’ultima occasione buona per fare selezione. Il traguardo, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Questa domenica, dopo due anni e mezzo, finalmente tornerà la Regina delle Classiche, vale a dire la. La più prestigiosa tra tutte le gare in linea si snoderà lungo undi 257 chilometri, il quale comprende ben 30 tratti di. Come al solito, dunque, parliamo di una gara veramente dura, la quale, peraltro, potrebbe risultare ancor più aspra del solito se, come sembra, dovesse piovere. I tratti dipiù duri in assoluto, come da tradizione, saranno la Foresta di Arenberg, che i corridori imboccheranno al chilometro 162, Mons-en-Pévèle, ben 3000 metri diche inizieranno al chilometro 209,1, e il Carrefour de l’Arbre, il quale verrà affrontato dagli atleti al chilometro 240,5 e potrebbe rivelarsi l’ultima occasione buona per fare selezione. Il traguardo, ...

