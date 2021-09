Milan-Atletico, Leao in gol per l’1-0 rossonero: esplode San Siro (VIDEO) (Di martedì 28 settembre 2021) Al 20? il Milan passa in vantaggio contro l’Atletico Madrid nella seconda giornata di Champions League 2021/2022. Lo fa con uno dei protagonisti del momento: Rafael Leao ha ricevuto un passaggio di scarico di Brahim Diaz, ha controllato e col destro ha lasciato partire un tiro rasoterra che non ha lasciato scampo a Oblak. Uno a zero per i rossoneri che hanno tirato un sospiro di sollievo per un check sulla posizione di Romagnoli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Al 20? ilpassa in vantaggio contro l’Madrid nella seconda giornata di Champions League 2021/2022. Lo fa con uno dei protagonisti del momento: Rafaelha ricevuto un passaggio di scarico di Brahim Diaz, ha controllato e col destro ha lasciato partire un tiro rasoterra che non ha lasciato scampo a Oblak. Uno a zero per i rossoneri che hanno tirato un sospiro di sollievo per un check sulla posizione di Romagnoli. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - SkySport : Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #MilanAtleticoMadrid - sportface2016 : Svolta a San Siro: #Kessie espulso per doppio giallo #MilanAtletico - tripalosky99 : @VaneJuice Ci sono Milan Atletico e Psg City e tu guardi Real Sheriff, stima uomo -