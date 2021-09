Pietà per l’esistente. Satire e poesie censurabili è una “critica sociale in versi” (Di lunedì 27 settembre 2021) È disponibile in libreria e negli store online Pietà per l’esistente. Satire e poesie censurabili (Ensemble Edizioni) di Paolo Pera, una variegata raccolta di testi critici (sferzanti, seppur ironicamente) verso la contemporaneità? politica, religiosa, estetica e umana. L’io poetante è qui l’osservatore di un Occidente che ha smarrito gli argini logici, come pure il senso del bello. Tra invettive e pasquinate, il poeta si scopre sì capace di un’innata avversione per l’altrui «bruttezza desiderata» ma anche compassionevole nei confronti del dolore che instaura questa bruttezza, ossia quel perdimento che fa decadere l’uomo nella caotica boria relativista. A proposito del libro, il giovane autore piemontese racconta: «La raccolta nacque come un unico grande libro – insieme a quella ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 settembre 2021) È disponibile in libreria e negli store onlineper(Ensemble Edizioni) di Paolo Pera, una variegata raccolta di testi critici (sferzanti, seppur ironicamente) verso la contemporaneità? politica, religiosa, estetica e umana. L’io poetante è qui l’osservatore di un Occidente che ha smarrito gli argini logici, come pure il senso del bello. Tra invettive e pasquinate, il poeta si scopre sì capace di un’innata avone per l’altrui «bruttezza desiderata» ma anche compassionevole nei confronti del dolore che instaura questa bruttezza, ossia quel perdimento che fa decadere l’uomo nella caotica boria relativista. A proposito del libro, il giovane autore piemontese racconta: «La raccolta nacque come un unico grande libro – insieme a quella ...

Advertising

CarloCalenda : Con il mio amico Vincenzo Cantatore. La sua attività sociale con detenuti e ragazzi è davvero encomiabile. Ps Nessu… - Paoli2Luciana : RT @Risorgiamo: Chi si TAMPONA O SI VACCINA per il lavoro...È COMPLICE di questi CRIMINALI! NESSUN RISPETTO E NESSUNA PIETÀ NEMMENO PER ES… - fleursparadise : smettetela di scrivere che baby levante crescerà con baby brunori e nina di dimartino che mi sta per venire una cri… - squopellediluna : @AntonellaColoru @franc_1908 @civati Ah io ci ballo eccome se ci ballo,nessuna pietà per chi non ha avuto remore a… - toscamilla : @Adnkronos Siete delle bestie... Anzi no le bestie non farebbero discriminazioni solo per il gusto di colpire qualc… -