Juventus, Cherubini: «Difficile ma stimolante arrivare a questo livello» (Di lunedì 27 settembre 2021) Federico Cherubini ha parlato della sua carriera alla Juve e non solo. Le dichiarazioni del dirigente juventino Federico Cherubini, Football Director della Juventus, ha ricevuto un premio a Coverciano all’evento Inside The Sport. Il dirigente nativo di Foligno ha parlato della sua carriera in bianconero e non solo. Le parole riprese da TMW: «Non sono qui per gli otto punti in classifica con la Juventus: voglio sperare e pensare che questo premio arrivi per il percorso fatto all’interno del club. Noi direttori sportivi viviamo altrettanto la differenza tra chi è stato un grande giocatore e non: io ho sfiorato il professionismo e ho iniziato a fare il dirigente in Lega Pro. Da lì ad arrivare alla Juventus, è stato Difficile ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Federicoha parlato della sua carriera alla Juve e non solo. Le dichiarazioni del dirigente juventino Federico, Football Director della, ha ricevuto un premio a Coverciano all’evento Inside The Sport. Il dirigente nativo di Foligno ha parlato della sua carriera in bianconero e non solo. Le parole riprese da TMW: «Non sono qui per gli otto punti in classifica con la: voglio sperare e pensare chepremio arrivi per il percorso fatto all’interno del club. Noi direttori sportivi viviamo altrettanto la differenza tra chi è stato un grande giocatore e non: io ho sfiorato il professionismo e ho iniziato a fare il dirigente in Lega Pro. Da lì adalla, è statoma ...

