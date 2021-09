Gabanelli | reddito di cittadinanza così necessario | ma così squilibrato | va a più di 120mila a cui non spetta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Costa più di 7 miliardi l'anno ma arriva a meno del 70% delle famiglie bisognose. Molti gli aspetti da correggere. dal non erogarlo a chi non ne ha diritto a migliorare il meccanismo per aiutare chi ...

Costa più di 7 miliardi l'anno ma arriva a meno del 70% delle famiglie bisognose. Molti gli aspetti da correggere. dal non erogarlo a chi non ne ha diritto a migliorare il meccanismo per aiutare chi ...A fare i conti su una delle più grande storture dell'Italia di oggi, sul Corriere della Sera , è Milena. Si parla deldi cittadinanza, l'assegno - bandiera del M5s che tante, troppe storture e sprechi ha generato. Lo stessoche, oggi, è nel mirino un po' di tutte le forze ...Per il reddito di cittadinanza spendiamo circa 7,2 miliardi l’anno per sostenere 1,36 milioni di famiglie su 2 milioni di famiglie povere totali. Ma un monolocale periferico a Milano non lo trovi a me ...A oltre 123 mila persone è stato revocato perché avevano dichiarato il falso. Soglie più giuste: il 36% dei beneficiari non è povero assoluto e il 56% degli indigenti non riceve nulla. Tutte le norme ...