Daniel Craig, quando ruppe il naso a Dave Bautista sul set: "Me la diedi a gambe"

Daniel Craig ha rotto il naso a Dave Bautista durante le riprese di una scena di combattimento di Spectre, il ventiquattresimo capitolo della serie di 007. Durante una recente puntata del The Graham Norton Show, Daniel Craig ha parlato di uno dei suoi più dolorosi infortuni che si sono verificati sul set dei film di James Bond, rivelando anche di essersela data a gambe dopo aver rotto il naso a Dave Bautista durante una scena di combattimento. Craig ha spiegato a Graham Norton le dinamiche dell'incidente: lui e Bautista dovevano fare a pugni su un treno filmando una delle scene di combattimento più cruciali di 007 Spectre. "Gli ho tirato un pugno e l'ho colpito sul ...

