Ajax vs Besiktas: pronostico e probabili formazioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo un inizio impetuoso nella fase a gironi contro lo Sporting Lisbona, l’Ajax accoglierà la formazione turca del Besiktas ad Amsterdam nel secondo turno delle partite di Champions League. I campioni d’Olanda hanno battuto Os Leoes nell’alzare del sipario, mentre i loro ospiti sono caduti in una sconfitta per mano dei favoriti del gruppo Borussia Dortmund. Il calcio di inizio di Ajax vs Besiktas è previsto alle 18:45 di martedi 28 settembre. Prepartita Ajax vs Besiktas: a che punto sono le due squadre? Ajax L’Ajax ha dato il via alla fase a gironi con un test difficile in trasferta contro i campioni di Portogallo dello Sporting Lisbona, e due gol di Sebastian Haller nei primi 10 minuti li hanno messi in una posizione dominante, prima che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo un inizio impetuoso nella fase a gironi contro lo Sporting Lisbona, l’accoglierà la formazione turca delad Amsterdam nel secondo turno delle partite di Champions League. I campioni d’Olanda hanno battuto Os Leoes nell’alzare del sipario, mentre i loro ospiti sono caduti in una sconfitta per mano dei favoriti del gruppo Borussia Dortmund. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 di martedi 28 settembre. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’ha dato il via alla fase a gironi con un test difficile in trasferta contro i campioni di Portogallo dello Sporting Lisbona, e due gol di Sebastian Haller nei primi 10 minuti li hanno messi in una posizione dominante, prima che ...

