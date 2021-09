Juventus-Sampdoria 2-1, il commento del primo tempo (Di domenica 26 settembre 2021) La prima frazione di gara Dopo qualche minuto di assestamento, la Juventus inizia a spingere con uno splendido Dybala, che trova il gol di controbalzo dal limite dell’area. L’argentino continua a incantare dando tre palloni d’oro per Chiesa e Morata, che però sbagliano sotto porta. La partita cambia quando la Joya è costretta ad uscire per un infortunio e da quel momento la Juve perde brillantezza e pericolosità. I bianconeri riescono comunque a trovare il 2-0 su rigore, segnato da Bonucci, per un fallo di mano di Murru. Se però la partita sembrava ormai in discesa, la Sampdoria reagisce e dopo un’ottima parata di Perin su Quagliarella, trova il gol di testa con Yoshida. Termina 2-1 la prima frazione di gara. I migliori dei bianconeri Paulo Dybala, attaccante della JuventusSenza alcun dubbio, sebbene abbia giocato solo 20 ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) La prima frazione di gara Dopo qualche minuto di assestamento, lainizia a spingere con uno splendido Dybala, che trova il gol di controbalzo dal limite dell’area. L’argentino continua a incantare dando tre palloni d’oro per Chiesa e Morata, che però sbagliano sotto porta. La partita cambia quando la Joya è costretta ad uscire per un infortunio e da quel momento la Juve perde brillantezza e pericolosità. I bianconeri riescono comunque a trovare il 2-0 su rigore, segnato da Bonucci, per un fallo di mano di Murru. Se però la partita sembrava ormai in discesa, lareagisce e dopo un’ottima parata di Perin su Quagliarella, trova il gol di testa con Yoshida. Termina 2-1 la prima frazione di gara. I migliori dei bianconeri Paulo Dybala, attaccante dellaSenza alcun dubbio, sebbene abbia giocato solo 20 ...

