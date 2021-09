Basket, 1^ giornata Serie A 2021-2022: Virtus Bologna e Venezia cominciano con una vittoria (Di domenica 26 settembre 2021) Si è conclusa la prima giornata della Serie A 2021-2022. Nei posticipi sono arrivate le vittorie di due delle squadre più attese della stagione, la Reyer Venezia e la Virtus Bologna, che hanno superato abbastanza agevolmente la Vanoli Cremona e la Dolomiti Energia Trento. Netto successo per Venezia, che si è imposta per 88-71 contro la Vanoli Cremona. Una partita che si è decisa nel secondo quarto, con la Reyer che ha costruito un parziale di 25-12. Un vantaggio poi gestito perfettamente dalla squadra di De Raffaele nei restanti due quarti. I migliori per Venezia sono stati Victor Sanders e Jeff Brooks, entrambi autori di 15 punti; mentre a Cremona non è bastato un Matteo Spagnolo da 15 punti, in un esordio comunque ottimo per il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Si è conclusa la primadella. Nei posticipi sono arrivate le vittorie di due delle squadre più attese della stagione, la Reyere la, che hanno superato abbastanza agevolmente la Vanoli Cremona e la Dolomiti Energia Trento. Netto successo per, che si è imposta per 88-71 contro la Vanoli Cremona. Una partita che si è decisa nel secondo quarto, con la Reyer che ha costruito un parziale di 25-12. Un vantaggio poi gestito perfettamente dalla squadra di De Raffaele nei restanti due quarti. I migliori persono stati Victor Sanders e Jeff Brooks, entrambi autori di 15 punti; mentre a Cremona non è bastato un Matteo Spagnolo da 15 punti, in un esordio comunque ottimo per il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Bologna 88-102 Serie A basket in DIRETTA: le V Nere sfondano quota 100 alla prima giornata con 2… - ematr_86 : @treviso_basket il miglior giocatore della prima giornata è Tomas Dimsa 28 pti/25 min #EurosportBasket - Gazzetta_it : BasketLBA; la prima giornata di campionato - OA_Sport : Basket: spettacolo a volontà in una prima giornata da ricordare - FuianoFederico : Non so se sia un record, ma è saltata la prima panchina in Serie A di basket (alla 1a giornata): Jasmin Repesa si è… -