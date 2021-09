Apple contro l’Ue sui caricabatterie standard: “Danno ai consumatori” (Di domenica 26 settembre 2021) La Apple si scatena contro la proposta dell’Unione Europea sui caricabatterie standard. Non si fa attendere la risposta della Commissione Ue. Il colosso della tecnologia contro la Commissione Europea (via Screenshot)Durante l’ultima conferenza di giovedì 23 settembre il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton ha annunciato l’intenzione di introdurre un caricabatterie unico per tutti gli smartphone. Ovviamente la risposta della Apple non si è fatta attendere, visto che la decisione andava a penalizzare proprio il colosso americano. Infatti l’azienda di Cupertino si è scagliata contro l’Unione Europea ribadendo come i suoi device utilizzano lo standard Lightning e quindi sarebbe penalizzata dal ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 settembre 2021) Lasi scatenala proposta dell’Unione Europea sui. Non si fa attendere la risposta della Commissione Ue. Il colosso della tecnologiala Commissione Europea (via Screenshot)Durante l’ultima conferenza di giovedì 23 settembre il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton ha annunciato l’intenzione di introdurre ununico per tutti gli smartphone. Ovviamente la risposta dellanon si è fatta attendere, visto che la decisione andava a penalizzare proprio il colosso americano. Infatti l’azienda di Cupertino si è scagliatal’Unione Europea ribadendo come i suoi device utilizzano loLightning e quindi sarebbe penalizzata dal ...

