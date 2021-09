Torino Pride in piazza per i diritti dopo stop pandemia

Advertising

danieleviotti : A Torino oggi si torna a marciare perché torna il #Pride. Io sono pronto @TorinoPride, orgoglioso e fiero come non… - PieraBelfanti : Pride a #Torino, scontro sui diritti. Il candidato Lo Russo (Pd): “Stravagante Damilano che partecipa via Fb)… - interludepeople : io sono tornata ieri a torino e OGGI c’è il pride so true - davided81 : Belle le immagini del Pride a Torino con le persone senza mascherina, alla fine a dare fiducia al buon senso delle… - Davide70405052 : RT @StampaTorino: Pride a Torino, madrina Vladimir Luxuria: “Quanti di noi volete ancora sulla coscienza?” -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Pride

Centinaia di persone si stanno radunando in corso Principe Eugenio per ilche tra poco sfilerà nel centro della città con le bandiere arcobaleno. "Quanti di noi vorrete ancora sulla coscienza?", è lo slogan della manifestazione, sospesa lo scorso anno a causa ...'Nel giorno del- prosegue - voglio ricordare a tutti cheè da sempre una città simbolo delle battaglie per i diritti, delle sfide per una società che non lascia indietro nessuno anzi ..."Torino è da sempre una città simbolo delle battaglie per i diritti, delle sfide per una società che non lascia indietro nessuno, anzi che da' a ognuno il suo posto nella società. E il cuore di Torino ...Centinaia di persone si stanno radunando in corso Principe Eugenio per il Torino Pride che tra poco sfilerà nel centro della città con le bandiere arcobaleno. (ANSA) ...