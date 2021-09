Spalletti “Per lo scudetto condominio di sette squadre” (Di sabato 25 settembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ad essere noi si sta bene. Ci sentiamocoinvolti da questo affetto della città e dei tifosi, sappiamoche ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti, alcunimeno. La viviamo con equilibrio. Non vogliamo nasconderci daniente, ma quello dei candidati alla prima posizione è uncondominio di sette squadre e noi vogliamo assumerci il peso deinostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri perchèle parti sono uguali”. Lo ha dichiarato il tecnico del NapoliLuciano Spalletti, alla vigilia della gara contro il Cagliari. “I millesimi sono uguali per tutti. Noi abbiamo avuto la fortuna che la società si è riorganizzata senza dover cedere molti calciatori” le parole del tecnico napoletano, atteso domani al match contro il Cagliari. “Mazzarri lo conosco bene, abitiamo vicini, ci divide solo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ad essere noi si sta bene. Ci sentiamocoinvolti da questo affetto della città e dei tifosi, sappiamoche ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti, alcunimeno. La viviamo con equilibrio. Non vogliamo nasconderci daniente, ma quello dei candidati alla prima posizione è undie noi vogliamo assumerci il peso deinostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri perchèle parti sono uguali”. Lo ha dichiarato il tecnico del NapoliLuciano, alla vigilia della gara contro il Cagliari. “I millesimi sono uguali per tutti. Noi abbiamo avuto la fortuna che la società si è riorganizzata senza dover cedere molti calciatori” le parole del tecnico napoletano, atteso domani al match contro il Cagliari. “Mazzarri lo conosco bene, abitiamo vicini, ci divide solo un ...

Advertising

capuanogio : Per quello che si è visto, il #Napoli ha in questo momento un livello di calcio ingiocabile per quasi tutti in Ital… - FBiasin : 'Quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di 7 squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei nostri… - claudioruss : #Napoli #Spalletti: “#Mertens è voglioso di stare in questo gruppo ed ha spinto per esserci. Con il dottor Canonico… - PianetaN : ?? Conferenza stampa alla vigilia del match #NapoliCagliari, ecco i passaggi più importanti: ?? Per la conferenza c… - dav_ucci : RT @claudioruss: #Napoli #Spalletti: “#Mertens è voglioso di stare in questo gruppo ed ha spinto per esserci. Con il dottor Canonico abbiam… -