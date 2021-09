Recovery troppo lento, stretta di Palazzo Chigi (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tempo scorre veloce. Inesorabile. Il passo del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato con quasi 200 miliardi dalla Commissione europea, sembra ancora troppo lento.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tempo scorre veloce. Inesorabile. Il passo del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato con quasi 200 miliardi dalla Commissione europea, sembra ancora....

Advertising

HSIXTYNINE : Fin troppo facile prenderci per il culo. Niente soldi alla Whirlpool, aumenti del 40% della luce, +60% il grano. Ma… - EdusseDaTorre : @dottorbarbieri E chi se ne frega !! Non mi aspetto più nulla dal sistema. Aspetto solo i benefici effetti del memo… - MNRuggiero : @CristianNovelli @PetrazzuoloF @stefbald Il Recovery fund viaggia (ma qui giocava in casa), il virus è in ritirata… - Gabry55020967 : @Ariachetira Ronconi parla chiaro e non dire bugie è vero Draghi aveva la macchina parcheggiata qualcuno glielo ave… -