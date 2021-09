(Di venerdì 24 settembre 2021)- "Per me è più importante la prestazione della squadra. Le mie parate sono importanti solo perché aiutano la squadra a vincere. So che ho fatto belle parate in un momento difficile di una ...

Advertising

infoitsport : Ospina: “Napoli, gruppo unito. Osimhen formidabile, Anguissa fortissimo. Spiderman Ospina? Mi piace. Scudetto? Sogn… - sportli26181512 : Ospina: 'Scudetto al Napoli? Piedi per terra': Il portiere: 'Osimhen formidabile, Anguissa era quello che ci mancav… - napolipiucom : Ospina: 'Napoli, gruppo unito. Osimhen formidabile, Anguissa fortissimo. Spiderman Ospina? Mi piace. Scudetto? Sogn… - internazionaleL : Mi spezza chi dice che il Napoli ha da due anni una squadra da scudetto. Ha due portieri mediocri: uno compensa con… - rickembecker : Mado il 4-0 del Napoli di Lozano sembrava il Napoli di Sarri partendo da Ospina che trova Elmas in mezzo e poi si s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospina Scudetto

Corriere dello Sport

Così il portiere del Napoli David, a Radio Kiss Kiss , dopo il 4 - 0 in casa della Sampdoria che ha mantenuto gli azzurri da soli - e a punteggio pieno - in vetta alla classifica. " In questo ...Quindi per Osimehen vale il discorso fatto per, Koulibaly e Fabian Ruiz. L'attaccante ...nemmeno la Lazio di Sarri costretta al secondo pari in pochi giorni che l'allontana dal treno/...NAPOLI - “Per me è più importante la prestazione della squadra. Le mie parate sono importanti solo perché aiutano la squadra a vincere. So che ho fatto belle parate in un momento difficile di una part ...Spalletti? Stiamo facendo le cose per bene, ha grande esperienza e ci trasmette molta fiducia. Con lui possiamo fare cose importanti. Osimhen? E' un ragazzo formidabile che si impegna tantissimo e vuo ...