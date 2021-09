Meteo weekend 25-26 settembre: cambia tutto con piogge e temporali (Di venerdì 24 settembre 2021) Meteo weekend 25-26 settembre: cambia con tutto con piogge e temporali. Le previsioni del tempo aggiornate. Dopo la fiammata d’estate di metà settimana e inizio autunno con temperature elevate anche fino a 30 gradi, torna sull’Italia il maltempo, con piogge e temporali a partire dal Centro Nord. La rimonta dell’anticiclone degli ultimi giorni sarà fermata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 24 settembre 2021)25-26concon. Le previsioni del tempo aggiornate. Dopo la fiammata d’estate di metà settimana e inizio autunno con temperature elevate anche fino a 30 gradi, torna sull’Italia il maltempo, cona partire dal Centro Nord. La rimonta dell’anticiclone degli ultimi giorni sarà fermata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

radiolaquila1 : Meteo: per questo weekend avremo un Sabato stabile ed una Domenica variabile con temperature estive - ilmeteoit : #Meteo #WEEKEND: prima #SOLE e #SUPER #CALDO, poi #TORNA il #MALTEMPO... - LiveSicilia : Meteo: Sicilia con nuvole e piogge, ma il caldo non va via - Ad10000follower : Previsioni Meteo weekend, sabato di sole ma domenica tornano nuvole e temporali - redontuscia : #Evidenza #Viterbo Meteo, previsioni per il weekend -