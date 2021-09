Istat | fiducia dei consumatori record a settembre | in calo per le imprese

(Di venerdì 24 settembre 2021) A2021 si stima un aumento dell'indice del clima didei(da 116,2 a 119,6) mentre l'indice composito del clima didelle(condizionato dai settori manifatturiero e del commercio al dettaglio) è stimato in lieve diminuzione (da 114,0 a 113,8)

Per le imprese l'stima una lieve riduzione dellanell'industria manifatturiera e un calo più ampio nel commercio al dettaglio (l'indice scende, rispettivamente, da 113,2 a 113 e da 113,...Secondo i datidiffusi oggi, l'indice del clima didei consumatori è salito dopo il calo registrato lo scorso mese, passando da 116,2 a 119,6 punti, ovvero il valore più elevato dall'...Peggiorano ulteriormente le principali borse europee dopo il calo dell'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania. (ANSA) ...A settembre 2021 si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 116,2 a 119,6) mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in lieve diminuzione (da ...