Gasperini: “Inter forte sulle palle inattive, cercheremo di limitarli. Centrocampo a tre? Tutto è possibile” (Di venerdì 24 settembre 2021) Gian Piero Gasperini è Intervenuto in conferenza stampa per parlare di Inter-Atalanta di domani. Di seguito l’analisi del tecnico orobico. Su come affronterà l’Inter “L’Inter ha fatto parecchi gol anche su palla inattiva, non possiamo togliere le qualità all’Inter. Dobbiamo cercare di limitarli e dobbiamo mettere del nostro per dar fastidio a loro, altrimenti rischi di subire. In ogni partita tutte le squadre sono in grado di segnare, c’è un cambiamento di mentalità. Anche le squadre meno forti in attacco hanno delle risorse per poter cambiare il risultato. La gara si svilupperà sulle corsie esterne? Quando dovevo salvarmi con Crotone e Genoa giocavo con quattro esterni. Potrei farlo, ma se lo fai con gli attaccanti hai un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Gian Pierovenuto in conferenza stampa per parlare di-Atalanta di domani. Di seguito l’analisi del tecnico orobico. Su come affronterà l’“L’ha fatto parecchi gol anche su palla inattiva, non possiamo togliere le qualità all’. Dobbiamo cercare die dobbiamo mettere del nostro per dar fastidio a loro, altrimenti rischi di subire. In ogni partita tutte le squadre sono in grado di segnare, c’è un cambiamento di mentalità. Anche le squadre meno forti in attacco hanno delle risorse per poter cambiare il risultato. La gara si svilupperàcorsie esterne? Quando dovevo salvarmi con Crotone e Genoa giocavo con quattro esterni. Poi farlo, ma se lo fai con gli attaccanti hai un ...

