Droni e robot nei campi: a Maccarese l’agricoltura è 4.0 (Di venerdì 24 settembre 2021) Fiumicino – “l’agricoltura 4.0 è cresciuta del 20% rispetto allo scorso anno, generando un fatturato di 540 milioni di euro. Una accelerazione è stata impressa proprio dalla pandemia. L’utilizzo di robot e Droni nelle nostre campagne è sempre più diffuso e rappresenta il futuro”. Così il vicepresidente di Coldiretti Nazionale, David Granieri, che guida anche la federazione del Lazio, a margine del convegno sull’agricoltura 4.0, che si è svolto nel Castello San Giorgio di Maccarese, durante la visita istituzionale presso l’azienda agricola Maccarese S.p.A. di Fiumicino, alla presenza di Davide Rota, Amministratore Delegato e Fondatore di Linkem, Claudio Destro, Amministratore Delegato di Maccarese S.p.A. e Andrea Benetton, Presidente di Maccarese ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021) Fiumicino – “4.0 è cresciuta del 20% rispetto allo scorso anno, generando un fatturato di 540 milioni di euro. Una accelerazione è stata impressa proprio dalla pandemia. L’utilizzo dinelle nostre campagne è sempre più diffuso e rappresenta il futuro”. Così il vicepresidente di Coldiretti Nazionale, David Granieri, che guida anche la federazione del Lazio, a margine del convegno sul4.0, che si è svolto nel Castello San Giorgio di, durante la visita istituzionale presso l’azienda agricolaS.p.A. di Fiumicino, alla presenza di Davide Rota, Amministratore Delegato e Fondatore di Linkem, Claudio Destro, Amministratore Delegato diS.p.A. e Andrea Benetton, Presidente di...

