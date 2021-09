Advertising

rtl1025 : ??Tutto pronto per la prima puntata di @XFactor_Italia Oggi con noi negli studi di RTL 102.5 @MarroneEmma,… - IlContiAndrea : #Emma e #Mika a FqMagazine: “Sky ci affidi un nuovo programma, siamo una coppia ormai” Il nuovo conduttore… - alycecappellaio : RT @framarin: Questo di @MangiaAgnelli è il post di maggior successo della prima puntata di #XF2021 con 2.800 interazioni. Qui i dati socia… - NOWTV_It : @sara_zenobi Non vuoi aspettare? Ci siamo noi ?? X Factor 2021 e tutto l’intrattenimento di Sky sono su NOW??… - zazoomblog : X Factor 2021: le anticipazioni sulla puntata di oggi 23 settembre - #Factor #2021: #anticipazioni #sulla -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2021

, diretta seconda puntata: una sorpresa per i giudici. Dopo l'ottima partenza della scorsa settimana torna questa sera su Sky e NOW il secondo appuntamento con le Audition, lo show di Sky ...Le audizioni di Xtornano stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - con la seconda puntata che vedrà ancora una volta i quattro giudici alle prese con i nuovi talenti da scoprire. La scorsa ...X Factor 2021, seconda puntata: una sorpresa per i giudici. Dopo l’ottima partenza della scorsa settimana torna questa sera su Sky e NOW il secondo appuntamento con le Audition, lo show di ...X Factor 2021, diretta seconda puntata: una sorpresa per i giudici. Dopo l’ottima partenza della scorsa settimana torna questa sera su Sky e NOW il secondo appuntamento con le Audition, lo ...