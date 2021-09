Il Napoli cala il poker e vola in testa A Torino un finale pirotecnico | con la Lazio è pari

Advertising

PrimaCommunica2 : Calcio: Napoli inarrestabile, asfalta in trasferta anche la Samp e cala il poker - pccpla : RT @calciomercatoit: ?? SUPER #Napoli anche contro la #Sampdoria: la squadra di #Spalletti cala il poker! Gli Azzurri sono i favoriti per… - LuigiLiccardo6 : RT @DiegoDeLucaTwit: Il #Napoli, dopo Udine, cala il poker anche a Genova con la Samp. Unica a punteggio pieno, la squadra scende in campo… - LucaQuasimodo : @RobertoRenga tutto sta ADL ,se incomincia con le sue teatrali tarantelle,destabilizza l'ambiente e il napoli cala,… - Iamnaples : ?? VALERI FISCHIA LA FINE: CALA IL SIPARIO A MARASSI #LiveIamNaples #SampdoriaNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cala

Per gli uomini di Spalletti, mai nessun tecnico aveva iniziato la stagione così sulla panchina del, si tratta della quinta vittoria nelle prime cinque gare che vale il primo posto in solitario ...All'inizio della ripresa Spalletti è costretto a sostituire l'infortunato Rrahmani con Manolas, non si ferma ilcheil tris con Osimhen , innescato da Lozano. Gli azzurri giocano sul ...La squadra di Spalletti domina grazie alla doppietta di Osimhen. Il pareggio piemontese arriva con un rigore su Immobile ...GENOVA - A distanza di tre giorni il Napoli cala ancora il poker e dopo aver battuto lunedì l'Udinese in trasferta per 4 a 0, ripete lo stesso risultato con la Sampdoria a Marassi. Apre al 10' Osimhen ...