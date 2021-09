Draghi all’assemblea di Confindustria: “Facciamo in modo che questa ripresa sia duratura e sostenibile” (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato nella giornata di giovedì 23 settembre all’assemblea annuale di Confindustria a Roma. Al centro del suo intervento la ripresa economica, il PNRR, l’impegno del Governo su investimenti e riforme, la campagna vaccinale. “L’Italia vive un periodo di forte ripresa” ha affermato Draghi, sottolineando l’obiettivo “di accelerare con il programma di riforme e investimenti per migliorare il tasso di crescita di lungo periodo dell’economia italiana. Dobbiamo mantenere la stessa ambizione e la stessa determinazione che abbiamo avuto nei mesi scorsi, soprattutto per quanto riguarda l’agenda di riforme”. Con riferimento al PNRR, ha ricordato che si tratta di “un progetto decisivo per il futuro dell’Italia. Dobbiamo cogliere l’opportunità ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma. Il Presidente del Consiglio Marioha partecipato nella giornata di giovedì 23 settembreannuale dia Roma. Al centro del suo intervento laeconomica, il PNRR, l’impegno del Governo su investimenti e riforme, la campagna vaccinale. “L’Italia vive un periodo di forte” ha affermato, sottolineando l’obiettivo “di accelerare con il programma di riforme e investimenti per migliorare il tasso di crescita di lungo periodo dell’economia italiana. Dobbiamo mantenere la stessa ambizione e la stessa determinazione che abbiamo avuto nei mesi scorsi, soprattutto per quanto riguarda l’agenda di riforme”. Con riferimento al PNRR, ha ricordato che si tratta di “un progetto decisivo per il futuro dell’Italia. Dobbiamo cogliere l’opportunità ...

