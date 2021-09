Spezia Juve 2-1 LIVE | Antiste in contropiede! Clamoroso al Picco

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Allo stadio “”, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Alberto”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 3? Bonucci a vuoto – Buca il cross di Bourabia, ma Gyasi non arriva alla deviazione alle sue spalle 7? Tiro Kean – Tentativo di girata sul cross di Chiesa da destra, conclusione di prima del classe 2000 che però trova la deviazione di un avversario 9? Rabiot cerca Kean – Ma il pallone non arriva a destinazione 14? Tiro Chiesa – Affondo in solitario e destro da ...

Advertising

juventusfc : 'Dobbiamo vincere'. - juventusfc : Focus ?? sui nostri avversari di domani ?? - juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - pippo061 : RT @serieAnews_com: ?? #Gyasi segna il gol dell'1-1 ed esulta alla #CR7 #SpeziaJuve #SpeziaJuventus #Spezia #Juve #Juventus #Ronaldo https… - KMassy04 : Faccio prima a contare i punti della Juve o le sue sconfitte? #Spezia #SpeziaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juve

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Kean, Bonucci, Gyasi FLOP: McKennie, Bentancur VOTI Al termine ...Commenta per primo Emmanuel Gyasi , attaccante dello, ha trovato il gol contro la Juventus, realizzando la rete dell'1 - 1. Dopo aver bucato Szczesny , l'11 degli Aquilotti ha esultato come Cristiano Ronaldo . Il motivo? CR7 è l'idolo del classe ...? |49’ ?? GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! ANTISTEEEEEEE! #Spezia in vantaggio!!!#SpeziaJuve 2-1 pic.twitter.com/KVls97q2zZ — Spezia Calcio (@acspezia) September 22, 2021 1° TEMPO 46' - L'arbitro decreta la ...Le scelte di Stefano Pioli e Paolo Zanetti in vista della gara del Meazza Dopo il pareggio agguantato allo Juventus Stadium ... di riscatto dopo la beffa in pieno recupero contro lo Spezia. Le scelte ...