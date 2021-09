MATTARELLA NOMINA PIPPO BAUDO CAVALIERE DI GRAN CROCE: “PROPRIO NON ME LO ASPETTAVO” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, PIPPO BAUDO al quale ha consegnato l’onorificenza di CAVALIERE di GRAN CROCE dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Io PROPRIO non me lo ASPETTAVO. È stato un gesto spontaneo del Presidente. Questo regalo per me è motivo di GRANde orgoglio, veramente.” Così il re della tv PIPPO BAUDO commenta il prestigioso riconoscimento. Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale,al quale ha consegnato l’onorificenza dididell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Ionon me lo. È stato un gesto spontaneo del Presidente. Questo regalo per me è motivo dide orgoglio, veramente.” Così il re della tvcommenta il prestigioso riconoscimento.

