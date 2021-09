Jo Squillo: solidarietà per le donne arabe al GFVip, ma finisce con una pioggia di critiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) Jo Squillo si è presentata in diretta al Gf Vip con il niqab in segno di solidarietà per le donne arabe che in questi mesi stanno rischiando la vita, ma dai social si è sollevata una forte protesta. La showgirl Jo Squillo nella scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip ha fatto un atto di solidarietà verso le donne arabe che dal 15 agosto 2021, quando i talebani hanno invaso a Kabul, sono ogni giorni in pericolo di vita. Per mostrare vicinanza Squillo si si è presentata ai telespettatori ad inizio della puntata con un niqab nero che le lasciava scoperti solo gli occhi. Dunque un gesto simbolico verso le donne afgane che però ben presto ha acceso dure polemiche sul web. L’accusa che molti utenti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Josi è presentata in diretta al Gf Vip con il niqab in segno diper leche in questi mesi stanno rischiando la vita, ma dai social si è sollevata una forte protesta. La showgirl Jonella scorsa puntata serale del Grande Fratello Vip ha fatto un atto diverso leche dal 15 agosto 2021, quando i talebani hanno invaso a Kabul, sono ogni giorni in pericolo di vita. Per mostrare vicinanzasi si è presentata ai telespettatori ad inizio della puntata con un niqab nero che le lasciava scoperti solo gli occhi. Dunque un gesto simbolico verso leafgane che però ben presto ha acceso dure polemiche sul web. L’accusa che molti utenti ...

