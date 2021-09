Fdi, Bianchi-Cola: otto cassonetti bruciati nella notte (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “Non solo piromani, e il fenomeno dei cassonetti dati alle fiamme è dovuto soprattutto all’emergenza rifiuti che attanaglia Roma oramai da mesi”. Lo affermano Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi, candidati alle prossime elezioni amministrative nella fila di Fratelli d’Italia al II Municipio di Roma, rispondendo alle dichiarazioni dell’Amministratore Unico di AMA, Stefano Zaghis, che ha parlato oggi di 8 cassonetti andati a fuoco nella notte. “Attribuire i roghi al gesto vandalico di qualche piromane è riduttivo e rappresenta un tentativo di nascondere la polvere sotto al tappeto- spiegano Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi- Negli ultimi mesi si sono moltiplicati, soprattutto nel quadrante sud-est di Roma, i casi di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “Non solo piromani, e il fenomeno deidati alle fiamme è dovuto soprattutto all’emergenza rifiuti che attanaglia Roma oramai da mesi”. Lo affermano Enricoed Elisabetta, candidati alle prossime elezioni amministrativefila di Fratelli d’Italia al II Municipio di Roma, rispondendo alle dichiarazioni dell’Amministratore Unico di AMA, Stefano Zaghis, che ha parlato oggi di 8andati a fuoco. “Attribuire i roghi al gesto vandalico di qualche piromane è riduttivo e rappresenta un tentativo di nascondere la polvere sal tappeto- spiegano Enricoed Elisabetta- Negli ultimi mesi si sono moltiplicati, soprattutto nel quadrante sud-est di Roma, i casi di ...

