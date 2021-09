F1 | GP Russia 2021 | numeri | statistiche | curiosità Sochi fortezza Mercedes | ma fare la pole è controproducente!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Presasi una settimana di pausa dopo l’intenso trittico rappresentato da Spa Francorchamps, Zandvoort e Monza, la Formula Uno si appresta a tornare in azione. Domenica 26 settembre si disputerà il Gran Premio di, quindicesimo atto del Mondiale. Si correrà come d’abitudine a, pista entrata nel calendario iridato a partire dal 2014. Cionondimeno, l’idea di disputare un GP in, anzi in Unione Sovietica, risale addirittura all’inizio degli anni ’80, quando il mondo era ancora in piena Guerra Fredda. Fu Bernie Ecclestone il primo a guardare oltrecortina. Il vulcanico uomo d’affari ipotizzò di organizzare un Gran Premio a Mosca su un circuito cittadino che permettesse alle monoposto di passare anche attraverso la Piazza Rossa! Per trasformare questo sogno in realtà, Ecclestone incontrò persino Leonid ...