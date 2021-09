Un regime | mi rifiuto Red Ronnie non mostra il Green pass e al museo succede di tutto | Chiesto l' intervento della polizia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 settembre 2021) Redlasciato fuori daldi Messina. Il conduttore televisivo hadi entrare senza esibire il. Risultato?è rimasto all'esterno. Lo ha raccontato lui stesso attraverso unpoi rilanciato sui social. Qui il conduttore all'anagrafe Gabriele Ansaloni ha commentato: "Non ci hanno fatto entrare aldi Messina Fabio Di Bella (un suo amico messinese, ndr) voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. All'ingresso ci hannodi esibire il "-Verde', io ce l'avevo, perché ho fatto il tampone il giorno prima per prendere l'aereo, ma non intendevorlo perché la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto ...