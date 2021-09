Pignatone: "Regeni morto per torture durate una settimana" (Di martedì 21 settembre 2021) Giulio Regeni è morto per le torture che gli sono state inflitte nel corso di una settimana. L’ha detto l’ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone nell’audizione che si è svolta davanti alla commissione sulla morte del giovane ricercatore avvenuta in Egitto. “Il primo blocco di dati oggettivi che hanno aiutato ad esempio a smontare e smentire la cosiddetta ipotesi del pulmino si è avuta con l’autopsia perché, come la commissione sa, quella fatta dalle autorità egiziane era di conclusioni abbastanza generiche. L’autopsia, nonostante fossero state asportate alcune parti del cadavere, fatta da uno specialista vero incaricato dalla procura di Roma con le risorse della tecnologia, ha descritto un quadro della morte di Giulio Regeni frutto di torture prolungate per una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Giulioper leche gli sono state inflitte nel corso di una. L’ha detto l’ex procuratore di Roma, Giuseppenell’audizione che si è svolta davanti alla commissione sulla morte del giovane ricercatore avvenuta in Egitto. “Il primo blocco di dati oggettivi che hanno aiutato ad esempio a smontare e smentire la cosiddetta ipotesi del pulmino si è avuta con l’autopsia perché, come la commissione sa, quella fatta dalle autorità egiziane era di conclusioni abbastanza generiche. L’autopsia, nonostante fossero state asportate alcune parti del cadavere, fatta da uno specialista vero incaricato dalla procura di Roma con le risorse della tecnologia, ha descritto un quadro della morte di Giuliofrutto diprolungate per una ...

Advertising

Montecitorio : In Commissione di inchiesta sulla morte di #GiulioRegeni audizione di Giuseppe Pignatone, già procuratore della Rep… - Adnkronos : Caso #Regeni, Pignatone: 'Torture incompatibili con ipotesi rapinatori'. - LexieVillanelle : RT @HuffPostItalia: Pignatone: 'Regeni morto per torture durate una settimana' - HuffPostItalia : Pignatone: 'Regeni morto per torture durate una settimana' - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Caso #Regeni, Pignatone: 'Torture incompatibili con ipotesi rapinatori'. -

Ultime Notizie dalla rete : Pignatone Regeni Pignatone: "Regeni fu torturato per una settimana" ... così Giuseppe Pignatone, già procuratore della Repubblica di Roma, in audizione alla Camera nella commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. / WebTv Camera

Caso Regeni, 'torture incompatibili con ipotesi rapinatori' ... alcune chieste da noi e altre mandate di loro iniziativa come il video del dialogo tra il capo sindacato e Giulio Regeni". "Poi c'è l'altra faccia della luna " ha proseguito Pignatone - . Se da un ...

Pignatone: «Regeni fu torturato per una settimana» Corriere TV Pignatone: "Regeni morto per torture durate una settimana" Giulio Regeni è morto per le torture che gli sono state inflitte nel corso di una settimana. L’ha detto l’ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone nell’audizione che si è svolta davanti alla commiss ...

Pignatone: "Regeni fu torturato per una settimana" "L'autopsia fatta da uno specialista incaricato dalla procura di Roma ha descritto un quadro di morte frutto di torture per settimane e incompatibile con ipotesi banda rapinatori", così Giuseppe Pigna ...

... così Giuseppe, già procuratore della Repubblica di Roma, in audizione alla Camera nella commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio. / WebTv Camera... alcune chieste da noi e altre mandate di loro iniziativa come il video del dialogo tra il capo sindacato e Giulio". "Poi c'è l'altra faccia della luna " ha proseguito- . Se da un ...Giulio Regeni è morto per le torture che gli sono state inflitte nel corso di una settimana. L’ha detto l’ex procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone nell’audizione che si è svolta davanti alla commiss ..."L'autopsia fatta da uno specialista incaricato dalla procura di Roma ha descritto un quadro di morte frutto di torture per settimane e incompatibile con ipotesi banda rapinatori", così Giuseppe Pigna ...