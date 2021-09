L’Inter può riabracciare finalmente un suo giocatore: le sue parole (Di martedì 21 settembre 2021) Matias Vecino, ex della Fiorentina, ha parlato del suo tornare in campo con L’Inter. Il centrocampista uruguaiano, a causa di diversi infortuni, ha toccato poco il campo di gioco negli ultimi tempo. Prima della partita, davanti alle telecamere e microfoni di DAZN, ha commentato in questo modo il suo ritorno al Franchi: “Venendo qui mi vengono in mente tante cose, già sul pullman, come il ristorante dove mangiavano i giocatori” Inoltre, ha parlato anche del suo ultimo anno non positivo per colpa dei diversi stop causati da infortuni: “L’anno scorso sono stato fuori per infortunio. Questa per me è una stagione nuova e importante, voglio trovare continuità: quando ce l’hai è più facile avere il giusto rendimento” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Di chi è L’Inter?”, la pesante dichiarazione del procuratore L'articolo proviene da Rompipallone - ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) Matias Vecino, ex della Fiorentina, ha parlato del suo tornare in campo con. Il centrocampista uruguaiano, a causa di diversi infortuni, ha toccato poco il campo di gioco negli ultimi tempo. Prima della partita, davanti alle telecamere e microfoni di DAZN, ha commentato in questo modo il suo ritorno al Franchi: “Venendo qui mi vengono in mente tante cose, già sul pullman, come il ristorante dove mangiavano i giocatori” Inoltre, ha parlato anche del suo ultimo anno non positivo per colpa dei diversi stop causati da infortuni: “L’anno scorso sono stato fuori per infortunio. Questa per me è una stagione nuova e importante, voglio trovare continuità: quando ce l’hai è più facile avere il giusto rendimento” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Di chi è?”, la pesante dichiarazione del procuratore L'articolo proviene da Rompipallone - ...

Advertising

JTriplete : Bisogna sottolineare che la #juve sta andando male perché #allegri non può disporre di quello che è stato il protag… - cuoreinteristaa : RT @marifcinter: #Gullit: 'Dumfries ha scelto la squadra giusta, per come gioca l'Inter può andare avanti e indietro sulla fascia. E finalm… - Marco_Scarcia : RT @marifcinter: #Gullit: 'Dumfries ha scelto la squadra giusta, per come gioca l'Inter può andare avanti e indietro sulla fascia. E finalm… - marianodacasteo : RT @marifcinter: #Gullit: 'Dumfries ha scelto la squadra giusta, per come gioca l'Inter può andare avanti e indietro sulla fascia. E finalm… - RetwInter : RT @marifcinter: #Gullit: 'Dumfries ha scelto la squadra giusta, per come gioca l'Inter può andare avanti e indietro sulla fascia. E finalm… -