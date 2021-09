Digital Magics, ricavi a 1,3 milioni nei primi sei mesi (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Digital Magics chiude i primi sei mesi dell’anno con ricavi pari a 1,3 milioni di euro che si confrontano con gli 1,6 milioni registrato nello stesso periodo di un anno fa. L’EBITDA è pari a -0,2 milioni (0,2 milioni l’EBITDA nel primo semestre 2020), mentre l’EBIT è pari a -0,5 milioni (euro -0,1 milioni l’EBIT nell’1H 2020). Il Risultato netto si attesta a -0,8 milioni (euro -0,5 milioni il risultato netto nell’1H 2020). L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a circa euro 3 milioni. Leggi su quifinanza (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) –chiude iseidell’anno conpari a 1,3di euro che si confrontano con gli 1,6registrato nello stesso periodo di un anno fa. L’EBITDA è pari a -0,2(0,2l’EBITDA nel primo semestre 2020), mentre l’EBIT è pari a -0,5(euro -0,1l’EBIT nell’1H 2020). Il Risultato netto si attesta a -0,8(euro -0,5il risultato netto nell’1H 2020). L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a circa euro 3

