Paolo Angeli alla GameC: "Musica sarda e Radiohead insieme? Possibile, con amore e rispetto" (Di domenica 19 settembre 2021) Una chitarra sarda pagata duecentocinquantamila lire nel 1993. Così è iniziata la storia, meravigliosa, di Paolo Angeli, musicista e sperimentatore per vocazione, ospite della terza giornata di Bergamo Jazz 2021. Inventore, artigiano, ricercatore. Paolo Angeli ha saputo trasformare l'amore viscerale per la propria terra, la Sardegna, in un'arte unica al mondo. È impossibile non apprezzare l'eccezionalità delle sue performance, in grado di catturare completamente l'attenzione dell'uditore dall'inizio alla fine del concerto. A piedi scalzi nel cortile della ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Angeli Paolo Angeli alla GameC: 'Musica sarda e Radiohead insieme? Possibile, con amore e rispetto' Da un incontro fortuito è nato il progetto "22.22 Free Radiohead", un'interessante rivisitazione delle canzoni di Thom Yorke e company in un mix di cori a tasgia, jazz, rock, noise e avant pop.

