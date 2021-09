Fibra ottica senza fibra, per il progetto Taara di Google (Di domenica 19 settembre 2021) Come la fibra, ma senza i cavi. Google sta sviluppando un progetto che ha dato già degli ottimi risultati in termini di risparmio energetico, usando la luce per trasmettere informazioni a velocità super elevate, attraverso l’aria come un raggio invisibile molto stretto. Google X, l’esperimento in Africa di Taara ha funzionato (Adobe Stock)L’ultimo test di Taara, questo il nome dell’ambizioso progetto del colosso di Mountain View, è stato più che fruttifero, confermando la bontà dell’innovazione. In venti giorni Big G è ... Leggi su computermagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Come la, mai cavi.sta sviluppando unche ha dato già degli ottimi risultati in termini di risparmio energetico, usando la luce per trasmettere informazioni a velocità super elevate, attraverso l’aria come un raggio invisibile molto stretto.X, l’esperimento in Africa diha funzionato (Adobe Stock)L’ultimo test di, questo il nome dell’ambiziosodel colosso di Mountain View, è stato più che fruttifero, confermando la bontà dell’innovazione. In venti giorni Big G è ...

Advertising

MarcoMacagnino5 : Fibra ottica fastweb 1000 mega su smart tv Samsung qled di ultima generazione, @DAZN_IT si vede come un video YouTu… - AliceIafra : RT @10_cosimo: #Daznout Ho la fibra ottica da 2.5 Gb. Questa è Inter-Bologna. Non si possono prendere per il culo milioni di sportivi ita… - themadgig : @DAZN_IT fibra ottica in casa, tv connessa via cavo, zona gol di merda lagga, si blocca poi riparte, sul gol del Ca… - A_Wubber_one : RT @10_cosimo: #Daznout Ho la fibra ottica da 2.5 Gb. Questa è Inter-Bologna. Non si possono prendere per il culo milioni di sportivi ita… - Slake761 : Fibra ottica senza fibra, il progetto Taara di Google X usa fasci di luce per evitare i cavi -