Calciomercato Sampdoria | il Pescara “spera” nella cessione di Verre

(Di domenica 8 agosto 2021), da valutare attentamente ladi: sul trequartista pende una clausola sell on fee a favore delLasta tirando le somme e l’amichevole contro l’Hellas Verona ha dato diversi spunti a Roberto D’Aversa. Uno dei giocatori sotto la lente d’ingrandimento è stato Valerioche ha dovuto abbandonare anticipatamente il terreno di gioco per una botta alla coscia. Il suo futuro, a oggi, è ancora un’incognita ma ladeve fare molta attenzione. Come spesso capita, infatti, nell’ambito dei ...

Advertising

DiMarzio : #Hauge dall'@acmilan all'@Eintracht, lunedì le visite mediche. E su #Pobega c'è la @sampdoria: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, nuovi contatti con il #Watford per Thorsby - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: #Pobega, tra il #Milan e le tante pretendenti #samp #mercato - SampNews24 : #Verre #Sampdoria, il #Pescara aspetta e spera: quanto incassa dalla cessione - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, tra #Gagliolo e #Murru: la situazione #Samp -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Empoli, il difensore pronto a lasciare laper far ritorno in Toscana, dove si mise in luce in Serie A L'Empoli è pronto a mettere a segno un colpo importante per rinforzare il ...L'esordio in Serie A del Milan del 23 agosto è previsto contro lae proprio il club blucerchiato è quello che ha manifestato l'interesse maggiore e più concreto per il laterale classe '94, ...Ecco le ultime notizie di calciomercato su Tommaso Pobega, centrocampista del Milan che pace anche alla Sampdoria, ma non solo ...Il Milan, a meno di venti giorni dall’inizio del campionato di Serie A 2021/2022, si prepara a disputare una nuova amichevole di prestigio contro il Real Madrid. Gli uomini guidati dal tecnico Stefano ...