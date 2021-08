Calciomercato Sampdoria, a ore l’addio di Ronaldo Vieira (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria, Vieira è già in Inghilterra: il centrocampista blucerchiato firmerà oggi per lo Sheffield United La Sampdoria sta per mettere a segno la seconda cessione dopo quella di Federico Bonazzoli alla Salernitana. Questa volta è una pedina, in esubero, a centrocampo. Stiamo parlando di Ronaldo Vieira che, ieri, non è stato convocato per l’amichevole contro l’Hellas Verona e oggi siglerà il nuovo contratto con lo Sheffield United. A quanto riporta Il Secolo XIX, Vieira è già volato in Inghilterra e nelle prossime ore, dopo essersi sottoposto alle ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021)è già in Inghilterra: il centrocampista blucerchiato firmerà oggi per lo Sheffield United Lasta per mettere a segno la seconda cessione dopo quella di Federico Bonazzoli alla Salernitana. Questa volta è una pedina, in esubero, a centrocampo. Stiamo parlando diche, ieri, non è stato convocato per l’amichevole contro l’Hellas Verona e oggi siglerà il nuovo contratto con lo Sheffield United. A quanto riporta Il Secolo XIX,è già volato in Inghilterra e nelle prossime ore, dopo essersi sottoposto alle ...

